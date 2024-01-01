Обстрел Очеретинской громады: есть погибший и пострадавший, повреждены три частных дома

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Очеретинскую громаду Донецкой области сегодня, 1 января. В результате атаки есть погибший и пострадавший. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«1 человек погиб и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Очеретинской громады», — отметил он.





По информации главы региона, после полуночи россияне обстреляли Орловку, а к утру — Очеретино.





Кроме того, повреждены по меньшей мере 3 частных дома.

Напомним, за 31 декабря армия России ударила по 10 населенным пунктам.