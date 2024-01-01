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Обстріл Очеретинської громади: є загиблий та постраждалий, пошкоджено три приватні будинки

01 січня 2024, 13:47

Обстріл Очеретинської громади: є загиблий та постраждалий, пошкоджено три приватні будинки

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти обстріляли з артилерії Очеретинську громаду Донецької області сьогодні, 1 січня. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалий. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«1 людина загинула і 1 поранена в результаті сьогоднішніх обстрілів Очеретинської громади», — зазначив він.



За інформацією голови регіону, опівночі росіяни обстріляли Орлівку, а на ранок — Очеретине.



Крім того, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки.

Нагадаємо, за 31 грудня армія Росії вдарила по 10 населених пунктах.

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