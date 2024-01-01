Результат российских обстрелов в Новый год: пять человек получили ранения в Донецкой области

Результат обстрелов россиянами Донецкой области. Фото: Нацполиция

В Новый год пять человек получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов, полиция задокументировала 17 атак на гражданское население. Об этом говорится в отчете Нацполиции.



«Армия России ударила по 10 населенным пунктам. Повреждены 54 гражданских объекта – 28 жилых домов, больница, агрофирма, офисное помещение, пансионат, хозяйственная постройка, гаражи, котельная, автомобиль скорой помощи, легковые авто, газопроводы, ЛЭП», — отмечают в управлении национальной полиции.



По данным правоохранителей, семь ракетных ударов РФ нанесла по Покровску. Ранение получил 9-летний ребенок.

Результат обстрелов россиянами Донецкой области. Фото: Нацполиция

Один человек получил травмы в результате артиллерийских обстрелов Авдеевки. Из артиллерии россияне накрыли Торецк, попали в частный дом. Ранены двое гражданских лиц.



Также оккупанты вели огонь по Нью-Йорку – ранили мирного жителя. Повреждены два частных и многоквартирных дома.

Результат обстрелов россиянами Донецкой области. Фото: Нацполиция

«Константиновку враг обстрелял из "Ураганов", разрушения получили 5 частных домов, газопровод, электросети, гараж с автомобилем. В Курахово мишенью русских захватчиков стали больница и многоквартирный дом», — добавили в Нацполиции.

Результат обстрелов россиянами Донецкой области. Фото: Нацполиция

Напомним, в новогоднюю ночь 2024 года российская армия применила рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed, зафиксированы пуски 90 беспилотников Shahed-136/131.