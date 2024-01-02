В Мариуполе захватчики используют тактику «живого щита»

В Мариуполе россияне обустраивают военную базу посреди жилого квартала. Фото: Петр Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе обустраивают военную базу вблизи многоэтажки посреди уцелевшего жилого квартала города. Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Целая многоэтажка вплотную к другим гражданским сооружениям. Уже обнесен забор, выставлена охрана и начинается обустройство под военные нужды. Тактика «живого щита» в действии», — написал он.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе псевдориэлторы из России продают дома мариупольцев и жителей окрестных поселков.