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У Маріуполі загарбники використовують тактику «живого щита»

02 січня 2024, 10:17

У Маріуполі загарбники використовують тактику «живого щита»

У Маріуполі росіяни облаштовують військову базу серед житлового кварталу. Фото: Петро Андрющенко У Маріуполі росіяни облаштовують військову базу серед житлового кварталу. Фото: Петро Андрющенко

Російські окупанти в Маріуполі облаштують військову базу поблизу багатоповерхівки посеред уцілілого житлового кварталу міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Ціла багатоповерхівка впритул до інших цивільних споруд. Вже обнесено паркан, виставлено охорону та розпочинається облаштування під військові потреби. Тактика «живого щита» діє», — написав він.

 

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі псевдоріелтори з Росії продають будинки маріупольців та мешканців навколишніх селищ.

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