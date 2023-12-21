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В Мариуполе псевдориэлторы из России продают дома местных и жителей окрестных поселков

21 декабря 2023, 23:05

В Мариуполе псевдориэлторы из России продают дома местных и жителей окрестных поселков

Во временно оккупированном РФ Мариуполе псевдориэлторы из России продают дома мариупольцев и жителей окрестных поселков. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В местных пабликах появилось видео, в котором мужчина рассказывает, что осуществляет продажу домов в поселке Мелекино. По его словам, российская риелторская компания уже "зашла в Мариуполь". Теперь он рекламирует пансионаты на берегу Азовского моря.

«Наши люди уже есть в Мариуполе. Ставим в росреестр. Все законно», — заявляет мужчина на видео.

В городском совете добавили, что российские захватчики отбирают имущество мариупольцев и жителей окрестных поселков, которые вынуждены были уехать через российскую блокаду и оккупацию.

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