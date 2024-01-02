ЗС РФ випустили по Україні близько 11 «Кинджалів» — омбудсмен

Російські війська сьогодні, 2 січня, випустили по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



«Ворог підступно та жорстоко обстрілює цивільне населення України. По всій країні лунають вибухи від російських ракет», — написав омбудсмен.



Станом на ранок 2 січня внаслідок атаки майже в кожному районі Києва є пошкодження цивільної інфраструктури, піднімаються пожежі. Є постраждалі. Харків – понад 40 поранених, 1 жінка загинула.



«РФ випустила по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», — резюмував він.

Нагадаємо, Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників уночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі цілі.