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ЗС РФ випустили по Україні близько 11 «Кинджалів» — омбудсмен

02 січня 2024, 09:49

ЗС РФ випустили по Україні близько 11 «Кинджалів» — омбудсмен

Російські війська сьогодні, 2 січня, випустили по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ворог підступно та жорстоко обстрілює цивільне населення України. По всій країні лунають вибухи від російських ракет», — написав омбудсмен.

Станом на ранок 2 січня внаслідок атаки майже в кожному районі Києва є пошкодження цивільної інфраструктури, піднімаються пожежі. Є постраждалі. Харків – понад 40 поранених, 1 жінка загинула.

«РФ випустила по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», — резюмував він.

Нагадаємо, Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників уночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі цілі.

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