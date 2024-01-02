Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов ночью 2 января

Российская Федерация выпустила по Украине 35 ударных беспилотников ночью, 2 января. Силы ПВО уничтожили все цели. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 2 января российские оккупационные войска атаковали Украину с помощью 35 БПЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда — Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.

«Все ударные БпЛА оккупантов уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 января в Киеве сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.