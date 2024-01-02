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Армія РФ випустила 99 ракет по Україні: ППО вдалося збити 72

02 січня 2024, 11:57

Армія РФ випустила 99 ракет по Україні: ППО вдалося збити 72

Сьогодні, 2 січня 2024 року, російська окупаційна армія атакувала Україну 99 ракетами різних типів, з яких 72 вдалося знищити силами протиповітряної оборони. Про це інформує телеграм-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Основний напрямок удару – столиця України. У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, з подальшим рухом різними регіонами України.

Усі 35 ударних БПЛА "Shahed-136/131" були знищені протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

«Вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. З 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" з винищувачів МіГ-31К"», - зазначив головнокомандувач.

Також противник атакував з моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12 ракетами, що летіли балістичною траєкторією типу Іскандер-М/С-300/С-400.

З літаків тактичної авіації Су-35 було застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми результатами, противник застосував 99 ракет різних типів.

«Силами оборони України знищено 72 повітряні цілі: - 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал"; - 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; - 3 із 3 крилатих ракет "Калібр"», - додав Валерій Залужний.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки ударними дронами та ракетами на Київ та Київську область загинуло троє мирних жителів, ще 31 особу було поранено.

На Донеччині за добу від обстрілів росіян загинули троє цивільних, ще троє отримали поранення. У Харкові поки що відомо про двадцять поранених і одного вбитого.

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Калібр Ракетна атака Кинжал Х-101/Х-555/Х-55

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