Армия РФ из артиллерии атаковала Часов Яр: двое людей погибли

Последствия обстрела Часов Яра. Фото: ОВА

Россияне обстреляли Часовоярскую громаду Донецкую область сегодня, 2 января. В результате атаки двое людей погибли. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Россияне ударили по городу из артиллерии, в зоне поражения оказался частный сектор. 55-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью», — отметил он.



Кроме того, в Красногоровке Марьинской громады один человек получил ранения — пострадавший доставлен в больницу.



Напомним, 1 января российские войска атаковали Авдеевку Донецкой области. В результате атаки есть жертва и разрушения. Также под огнем россиян находились еще 16 населенных пунктов.