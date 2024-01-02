Армія РФ з артилерії атакувала Часів Яр: двоє людей загинули

Наслідки обстрілу Часового Яру. Фото: ОВА

Росіяни обстріляли Часовоярську громаду Донецької області сьогодні, 2 січня. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Росіяни вдарили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям», — зазначив він.



Крім того, в Красногорівці Мар'їнської громади отримав поранення один цивільний — постраждалого доставлено до лікарні.



Нагадаємо, 1 січня російські війська атакували Авдіївку Донецької області. В результаті атаки є жертва та руйнування. Також під вогнем росіян було ще 16 населених пунктів.