Скинули пять авиабомб и накрыли артиллерией: в полиции рассказали об атаке россиян на Авдеевку

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: пресс-служба полиции

За прошедшие сутки, 1 января, российские войска атаковали Авдеевку Донецкой области. В результате атаки есть жертва и разрушения. Также под огнем россиян находились еще 16 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой области.



«Пять управляемых авиабомб россияне сбросили на Авдеевку, а после накрыли город артиллерией. Погиб человек, разрушен частный и два многоквартирных дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты 26 раз ударили по гражданскому населению Донецкой области, повреждены 20 гражданских объектов.





Ситуация в регионе следующая:





В Очеретино российские снаряды разрушили два частных дома, одна женщина погибла. Из артиллерии оккупанты обстреляли Пивденное, попали в частный сектор - убили одного гражданского.





Три мирных жителя получили ранения – в Орловке, Лисовке и Крымском.





В Желанном в результате артиллерийского удара разрушена амбулатория.





Напомним, оккупанты за 1 января атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще три — травмированы.