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Утром в Белгороде снова слышны взрывы: подробности

03 января 2024, 08:15

Утром в Белгороде снова слышны взрывы: подробности

Утром 3 января в российском городе Белгород была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил официальный телеграм-канал мэрии Белгорода.

«Внимание! Город Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в публикации.

Местные паблики сообщили о взрывах в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сработала противовоздушная оборона. По его словам, силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к областному центру.

Позже Гладков добавил, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел. Чиновник утверждает, что в результате атаки в частных домах выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. О жертвах не сообщается.

Губернатор подтвердил, что в Белгороде объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью.

Напомним, 2 января в Белгороде прозвучало не менее 20 взрывов, в городе звучала сирена. Мэр Белгорода сообщил о повреждении четырех частных домов и двух автомобилей. В одном из домов разрушена крыша.

По данным росСМИ,в результате обстрела Белгородской области 31 декабря и 1 января есть жертвы среди пограничников и военных РФ. Журналисты пишут, что 1 пограничник погиб, еще один был ранен. Также среди раненых четверо российских военных.

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