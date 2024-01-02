Белгород трижды попал под атаку: есть погибший и пострадавшие, много повреждений

В Белгороде третья атака за день. Фото: Вячеслав Гладков

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала противовоздушная оборона сегодня, 2 января. Известно, что сбито 8 воздушных целей на подлете к городу, в результате чего есть погибший. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



«По предварительным данным, есть один погибший, от осколочных ранений он скончался на месте», — отметил он.



Кроме того, по словам Гладкова, еще четверо человек пострадали в районе авторынка. Также есть повреждения в частном секторе, 4 автомобилях и одном автобусе.



Напомним, это третья атака на Белгород за 2 января. В минобороны РФ писали, что в 12:00 сбили над городом ракеты.

Более того, в результате обстрела Белгородской области 31 декабря и 1 января есть жертвы среди пограничников и военных РФ.