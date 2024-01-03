Вранці у Білгороді знову чути вибухи: подробиці

Вранці 3 січня у російському місті Білгород було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив офіційний телеграм-канал мерії Білгорода.

«Увага! Місто Білгород. Ракетна небезпека. По можливості залишайтеся вдома. Не підходьте до вікон», — йдеться у публікації.

Місцеві паблики повідомили про вибухи у Білгороді.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, сили ППО збили кілька повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

Пізніше Гладков додав, що село Солоти Валуйського міського округу потрапило під обстріл. Чиновник стверджує, що в результаті атаки у приватних будинках вибиті вікна, посічено покрівлю, також пошкоджено лінію електропередачі. Про жертви не повідомляється.

Губернатор підтвердив, що у Білгороді оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.

Нагадаємо, 2 січня у Білгороді пролунало щонайменше 20 вибухів, у місті звучала сирена. Мер Білгорода повідомив про пошкодження чотирьох приватних будинків та двох автомобілів. В одному з будинків зруйновано дах.

За даними росЗМІ, внаслідок обстрілу Білгородської області 31 грудня та 1 січня є жертви серед прикордонників та військових РФ. Журналісти пишуть, що 1 прикордонник загинув, ще одного поранено. Також серед поранених четверо російських військових.