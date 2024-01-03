Армия РФ утром обстреляла город Горняк: пострадал ребенок, есть разрушения

Оккупанты атаковали Кураховскую громаду. Фото: Роман Падун

Российские оккупанты атаковали город Горняк Кураховской громады Донецкой области сегодня утром, 3 января. В результате обстрела один гражданский получил ранения. Об этом сообщил глава Кураховской ГВА Роман Падун и пресс-служба Донецкой прокуратуры.



«Сегодня утром враг попал по городу Горняк. Повреждены частные домовладения (гараж, окна, фасад, кровля). Ранен один человек», — написал он.



В прокуратуре уточнили, что один из снарядов попал в частный дом, где была мать с несовершеннолетним сыном. 16-летний подросток получил телесные повреждения и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ушибы ноги.



Кроме того, взрывами повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.





По словам Падуна, россияне обстреливали громаду в течение минувших суток. В частности, под огонь попали село Островское и промышленная зона города Курахово.





«Произошло 10 попаданий по территории города. Проводится работа по обследованию территории. Без пострадавших», — резюмировал он.

Напомним, российские войска за 2 января обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате атак трое жителей региона получили ранения.