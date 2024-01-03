Оккупанты обстреляли Донетчину: трое гражданских травмированы

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки, 2 января, обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате атак трое жителей региона получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 2 января россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Красногоровке», — написал он.



Кроме того, по информации Филашкина, удалось установить информацию относительно 2 человек, погибших ранее в Часовом Яру, и 1 человека, который был ранен ранее в Авдеевке.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1813 человек, еще 4453 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, с самой горячей точки Украины группа «Белый ангел» эвакуировала двух пожилых супругов и двух мужчин в тяжелом состоянии.