Армія РФ вранці обстріляла місто Гірник: постраждала дитина, є руйнування

Окупанти атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Російські окупанти атакували місто Гірник Курахівської громади Донецької області сьогодні вранці, 3 січня. Внаслідок обстрілу один цивільний отримав поранення. Про це повідомив голова Курахівської МВА Роман Падун і пресслужба Донецької прокуратури.



«Сьогодні вранці ворог поцілив по місту Гірник. Пошкоджено приватне домоволодіння (гараж, вікна, фасад, покрівля). Поранено одну людину», — написав він.



В прокуратурі уточнили, що один зі снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала мати з неповнолітнім сином. 16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень та його терміново доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у постраждалого мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та забої ноги.



Крім того, вибухами пошкоджено приватний житловий будинок і господарські споруди.





За словами Падуна, росіяни обстрілювали громаду протягом минулої доби. Зокрема, під вогонь потрапили село Острівське та промислова зона міста Курахове.





«Відбулось 10 влучань по території міста. Проводиться робота щодо обстеження території. Без постраждалих», – резюмував він.

Нагадаємо, російські війська за 2 січня обстріляли населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак троє мешканців регіону отримали поранення.