Заместителей председателя Донецкой ОГА уволили с должностей — источник

Стало известно о кадровых перестановках в Донецкой областной государственной администрации. В частности, первый заместитель председателя Донецкой областной государственной (военной) администрации Игорь Мороз написал заявление об увольнении с должности. Кроме того, в отставку ушла еще одна заместитель главы облгосадминистрации Юлия Костюнина. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источник в Донецкой ОГА.



Согласно словам источника, Игорь Мороз уволен с должности с 1 января 2023 года с согласия сторон, а Юлию Костюнину уволили 2 января.



«Новости Донбасса» обратились за официальным комментарием к пресс-службе Донецкой ОГА, но пока его не получили.



Стоит отметить, что с официального сайта облгосадминистрации исчезла вся информация обо всех заместителях председателя Вадима Филашкина.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Филашкина председателем Донецкой облгосадминистрации. Соответствующий указ был подписан 27 декабря. В период действия военного положения Филашкин также является главой Донецкой областной военной администрации.