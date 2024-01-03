Заступників голови Донецької ОДА звільнили з посад — джерело

Стало відомо про кадрові перестановки у Донецькій обласній державній адміністрації. Зокрема, перший заступник голови Донецької обласної державної (військової) адміністрації Ігор Мороз написав заяву про звільнення з посади. Крім того, у відставку пішла ще одна заступниця очільника облдержадміністрації Юлія Костюніна. Про це повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на джерело в Донецькій ОДА.



Згідно зі словами джерел, Ігор Мороз звільнений з посади з 1 січня 2024 року за згодою сторін, а про звільнення Юлії Костюніної стало відомо 2 січня.



«Новини Донбасу» звернулися за офіційним коментарем до пресслужби Донецької ОДА, але поки що його не отримали.



Варто зазначити, що з офіційного сайту облдержадміністрації зникла вся інформація про всіх заступників голови Вадима Філашкіна.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Філашкіна головою Донецької облдержадміністрації. Відповідний указ було підписано 27 грудня. У період дії воєнного стану Філашкін також є головою Донецької обласної військової адміністрації.