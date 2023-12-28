Зеленский назначил Вадима Филашкина главой Донецкой ОГА

Вадим Филашкин Фото: Донецкая ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Филашкина председателем Донецкой облгосадминистрации.



Соответствующий указ был подписан 27 декабря и опубликован сегодня на сайте главы государства.



В период действия военного положения Филашкин также является главой Донецкой областной военной администрации.



Филашкин с 2019 года был заместителем главы Донецкой ОГА.



5 сентября 2023 года Зеленский освободил от обязанностей начальника Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, который руководил регионом более четырех лет. После этого Кириленко был назначен главой Антимонопольного комитета Украины.



До сегодняшнего дня исполняющим обязанности начальника ДонецкойОГА (ОВА) был первый зампредседателя администрации Игорь Мороз.

Биография Вадима Филашкина

Родился 14 июня 1975 года в селе Арбузинка Николаевской области.



В 2008 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел. Кандидат юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.



С 1995 по 2001 год проходил срочную службу в Вооруженных Силах Украины. Затем, до 2007 года служил по контракту.



В 2007-2008 годах работал на руководящих должностях Главного управления МВД в Одесской области. С 2008 по 2012 год возглавлял различные отделы в структуре управления борьбы с организованной преступностью УМВД в Николаевской области.



С ноября 2016 года работал заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области.



С 2019 года является заместителем главы Донецкой областной государственной администрации. Женат, имеет двоих детей.