В Луганской области захватчики собираются превратить колонию в пыточную — ОВА

Российские захватчики планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области в пыточную. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Отмечается, что в колонию будут отправлять тех солдат, кого не удалось отправить на «мясные штурмы». Там с новичками проводят время «воспитательные работы». Ранее же в ней вербовали в подразделения «Шторм Z».

«Задача сверху — как можно быстрее освободить территорию колонии. У кого есть деньги — покупает себе свободу, как это было при наборе в «вагнеровцы». Местные жители уже сейчас обеспокоены ухудшением криминогенной ситуации в населенном пункте и вокруг», — рассказал Лысогор.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты с помощью авиации атакуют населенные пункты Луганской области. В частности, в селе Невское разрушен жилой дом.