Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты ударили по Невскому, разрушен жилой дом — Лысогор

31 декабря 2023, 09:34

Оккупанты ударили по Невскому, разрушен жилой дом — Лысогор

Российские оккупанты из авиации атакуют населенные пункты Луганской области. В частности, в селе Невское разрушен жилой дом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Который день россияне давят авиацией, нанося поражение нашим селам и укреплениям. Вчера они пытались это сделать девять раз. Атаковали с неба возле Новоселовского, Стельмаховки, Надии, Белогоровки. Также при обследовании территории после очередного налета на Невское зафиксировано разрушение еще одного дома», — написал он.

По словам главы региона, 30 декабря захватчики обстреливали Невское из минометов и артиллерии.

Кроме того, Лысогор уточнил, что 54-летняя жительница села согласилась на эвакуацию. Это четвертый случай за последние дни.

Напомним, российская авиация совершила не менее 20 ударов с неба по деоккупированному селу Невское Луганской области 28 декабря. Известно об одном пострадавшем.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Артем Лысогор
Места
Луганская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря
18:53
В оккупированном Донецке под обстрел попал рынок, есть жертвы
14:30
На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов
13:17
16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура
12:50
Уже 15 погибших в Киеве в результате ракетной атаки РФ 29 декабря
12:10
В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание
11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
09:35
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения
08:45
На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW
08:40
Силы ПВО ночью сбили пять «шахедов» оккупантов
08:00
В РФ сообщили о массированной атаке дронов в четырех областях
23:42
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря
17:25
Лукашенко встречал в Беларуси группу депортированных украинских детей — АР
16:58
СМИ: В России, возможно, сбили бомбардировщик Ту-22М, который атаковал Украину
16:15
Количество погибших в Запорожье из-за ракетной атаки РФ возросло до 7 человек, 13 ранены — ОВА
15:48
Подобные массированные воздушные атаки на Украину могут повториться — Умеров
14:42
На 13:00 известно о 18 погибших и 132 раненых в Украине вследствие массированной атаки РФ
13:14
В оккупированном Старобешево сообщают об ударе по ТЭС
все новости
10:46
В Белгороде возросло количество жертв в результате «прилета»
10:10
Армия РФ за сутки атаковала Донецкую область: четверо погибших, много раненых
09:59
Ракетный обстрел Днепра 29 декабря: возросло количество погибших
09:34
Оккупанты ударили по Невскому, разрушен жилой дом — Лысогор
08:35
Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 21 «Шахед»
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря
22:38
Три человека погибли и шестеро ранены из-за обстрелов Донетчины войсками РФ
22:05
Кураховская ТЭС в Донецкой области прекратила работу из-за российского обстрела
21:47
Войска РФ ударили «Искандером» по Селидово: один погибший, шесть раненых
20:13
Россия ударила ракетами по центру Харькова: есть пострадавшие
18:53
В оккупированном Донецке под обстрел попал рынок, есть жертвы
18:28
Минобороны РФ признало, что на Белгород упали обломки после работы ПВО. В городе 14 погибших и более 100 раненых
17:20
Взрывы и пожары в центре Белгорода произошли из-за ошибки российской ПВО — УП
15:15
В Белгороде заявили про обстрел центра города. Известно о погибших и раненых
14:30
На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов
13:17
16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура
12:50
Уже 15 погибших в Киеве в результате ракетной атаки РФ 29 декабря
12:10
В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание
11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
все новости
ВИДЕО
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ► Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
29 декабря, 23:42
Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие
29 декабря, 22:58
Владимир Злеленский посетил Авдеевку. Кадр из видео «Один из самых сложных участков фронта»: Зеленский посетил Авдеевку
29 декабря, 18:08
Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения. Фото: Офис генпрокурора Масштабный ракетный обстрел Украины: погибли 16 человек, еще 97 получили ранения — Офис генпрокурора
29 декабря, 13:41
Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены
29 декабря, 11:52
Оккупанты атаковали Запорожье. Фото: Юрий Малашко Запорожье атаковали ракетами: двое погибших, 10 раненых, под завалами могут быть люди
29 декабря, 11:17

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама