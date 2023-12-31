Оккупанты ударили по Невскому, разрушен жилой дом — Лысогор

Российские оккупанты из авиации атакуют населенные пункты Луганской области. В частности, в селе Невское разрушен жилой дом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Который день россияне давят авиацией, нанося поражение нашим селам и укреплениям. Вчера они пытались это сделать девять раз. Атаковали с неба возле Новоселовского, Стельмаховки, Надии, Белогоровки. Также при обследовании территории после очередного налета на Невское зафиксировано разрушение еще одного дома», — написал он.



По словам главы региона, 30 декабря захватчики обстреливали Невское из минометов и артиллерии.



Кроме того, Лысогор уточнил, что 54-летняя жительница села согласилась на эвакуацию. Это четвертый случай за последние дни.



Напомним, российская авиация совершила не менее 20 ударов с неба по деоккупированному селу Невское Луганской области 28 декабря. Известно об одном пострадавшем.