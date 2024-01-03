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На Луганщині загарбники збираються перетворити колонію на катівню — ОВА

03 січня 2024, 12:58

На Луганщині загарбники збираються перетворити колонію на катівню — ОВА

Російські загарбники планують перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області на катівню. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Зазначається, що в колонію відправлятимуть солдатів, кого не вдалося відправити на «м'ясні штурми». Там із новачками проводять «виховні роботи». Раніше ж у ній вербували до підрозділів «Шторм Z».

«Завдання зверху — якнайшвидше звільнити територію колонії. Хто має гроші — купує собі свободу, як це було при наборі у «вагнерівці». Місцеві жителі вже зараз стурбовані погіршенням криміногенної ситуації у населеному пункті та навколо», — розповів Лисогор.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти за допомогою авіації атакують населені пункти Луганської області. Зокрема, у селі Невське зруйновано житловий будинок.

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