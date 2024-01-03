Захватчики ищут фейковых наблюдателей на «выборы президента» — ЦНС

Кремль хочет провести выборы президента РФ на оккупированных территориях Украины, чтобы легитимизировать свой контроль над ними. Россияне ищут фейковых наблюдателей, чтобы осуществить процедуру. Об этом в среду, 3 января, сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

«На временно оккупированных территориях агрессор продолжает подготовку к пропагандистскому фарсу под названием «выборы президента РФ», — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, все «выборы» в Российской Федерации не являются механизмом смены власти, вместо этого они лишь имитируют процедуру развитых государств.

Как отмечают координаторы подполья, «частью культа» в России являются так называемые наблюдатели, которые якобы беспристрастны и следят за процессом.

В Центре отмечают, что соответствующих наблюдателей назначает «общественная палата», которая подчинена президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Кроме того, «местные ячейки» этой палаты и формируют перечень коллаборационистов, которые выполнят роль наблюдателей в марте 2024 года.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение о проведении выборов на оккупированных территориях Украины.