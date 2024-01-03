Загарбники шукають фейкових спостерігачів на «вибори президента» — ЦНС

Кремль хоче провести вибори президента РФ на окупованих територіях України, щоби легітимізувати свій контроль над ними. Росіяни шукають фейкових спостерігачів, щоб здійснити процедуру. Про це у середу, 3 січня, повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

«На тимчасово окупованих територіях агресор продовжує підготовку до пропагандистського фарсу під назвою «вибори президента РФ», — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦНС, усі «вибори» в Російській Федерації не є механізмом зміни влади, натомість вони лише імітують процедуру розвинених держав.

Як зазначають координатори підпілля, «частиною культу» в Росії є так звані спостерігачі, які нібито неупереджені та стежать за процесом.

У Центрі зазначають, що відповідних спостерігачів призначає «громадська палата», яка підпорядкована президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Крім того, «місцеві осередки» цієї палати формують перелік колабораціоністів, які виконають роль спостерігачів у березні 2024 року.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія РФ ухвалила рішення щодо проведення виборів на окупованих територіях України.