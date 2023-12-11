ЦИК РФ считает возможным проведение «выборов» на оккупированных территориях

Сегодня, 11 декабря 2023 года, ЦИК России провела консультации по вопросу о возможности проведения «выборов» президента РФ на временно оккупированных территориях четырех регионов Украины, где россияне ввели военное положение, сообщили в центральной избирательной комиссии страны-агрессора.



Представители министерства обороны России и ФСБ России, а также руководства так называемых «ДНР» и «ЛНР» совместно с оккупационной властью захваченной части Запорожской и Херсонской областей посчитали возможным проведение «выборов».



«Сегодня в 13:00 ЦИК России проведет внеочередное заседание для рассмотрения данного вопроса», — заявили в ЦИК оккупантов.



Позже стало известно, что согласно решению избирательной комиссии РФ, провести «выборы» президента на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины запланировали на 17 марта 2024 года.



Ранее российские оккупанты вовсю готовились к президентским «выборам» в РФ. Так, россияне начали завозить будущих агитаторов на временно оккупированные территории Украины.