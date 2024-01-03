На Херсонщине из-за российского обстрела погибла пожилая женщина — ОВА

Россияне обстреляли село Новотягинка Дарьевской громады Херсонской области. В результате погибла женщина 1941 года рождения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Новотягинка оказалась под огнем российских оккупационных войск. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения», — написал Прокудин в телеграм-канале в среду.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия 1 января обстреляла жилой дом в поселке Велетенское. В результате погибла 73-летняя женщина.