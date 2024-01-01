После российского обстрела в Херсоне погибла женщина

Российская оккупационная армия обстреляла жилой дом в поселке Велетенское. Об этом в своем Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Под завалами оказались два человека. 73-летняя женщина получила смертельные травмы. Ее тело извлекли работники ГСЧС из-под уничтоженного дома. Мои соболезнования родным… Еще одну местную жительницу, 50 лет, удалось спасти», — отметил Прокудин.



По словам главы Херсонской ОВА, ее госпитализировали с ранением ноги и спины. Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.



Ранее в Херсоне в результате атаки дрона в ночь на 30 декабря было уничтожено административное здание.