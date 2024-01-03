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На Херсонщині через російський обстріл загинула літня жінка — ОВА

03 січня 2024, 14:45

На Херсонщині через російський обстріл загинула літня жінка — ОВА

Росіяни обстріляли село Новотягинка Даріївської громади Херсонської області. Внаслідок цього загинула жінка 1941 року народження. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Новотягинка опинилася під вогнем російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження», — написав Прокудін у телеграм-каналі у середу.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія 1 січня обстріляла житловий будинок у селищі Велетенське. Внаслідок цього загинула 73-річна жінка.

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