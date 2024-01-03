В Донецкой области стартовала эвакуация местных жителей: детали

С сегодняшнего дня, 3 января, стартует новый этап эвакуации жителей Донецкой области в Житомирскую область. Об этом сообщили в Покровской ГВА.



«Эвакуация осуществляется поездом, который будет курсировать раз в 8 дней в нечетные числа», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, чтобы бесплатно уехать, гражданам следует оставить заявку по телефону 0988903318 или 0662856290. Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью нужно звонить по номерам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224.



Власти Житомирской области гарантируют бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности, ежемесячную выплату пособия на проживание, гуманитарную и медицинскую помощь, а также психологическую поддержку.



Напомним, из Авдеевки Донецкой области спасатели эвакуировали четырех местных жителей. В частности, одна из них попала под российский обстрел.