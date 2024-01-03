На Донеччині стартувала евакуація місцевих жителів: деталі

З сьогоднішнього дня, 3 січня, стартує новий етап евакуації мешканців Донеччини до Житомирської області. Про це повідомили у Покровській МВА.



«Евакуація здійснюється потягом, який курсуватиме раз на 8 днів у непарні числа», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, щоб безкоштовно виїхати, громадянам слід залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290. Для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю потрібно дзвонити за номерами: 0997104872, 0993115336,09 09 085224.



Влада Житомирської області гарантує безкоштовне житло у закладах комунальної власності, щомісячну виплату допомоги на проживання, гуманітарну та медичну допомогу, а також психологічну підтримку.



Нагадаємо, з Авдіївки Донецької області рятувальники евакуювали чотирьох місцевих мешканців. Зокрема одна з них потрапила під російський обстріл.