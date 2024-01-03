В связи с масштабними обстрелами Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание

Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за российских обстрелов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter (X).

«НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России», — написал Кулеба.

Напомним, Совет НАТО-Украина - это совместный орган, в котором союзники и Украина заседают как равноправные участники для развития политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и реализации устремлений Украины в отношении членства в НАТО. Он обеспечивает проведение совместных консультаций, принятие решений и проведение мероприятий. Он также служит механизмом консультаций между НАТО и Украиной в условиях кризиса.

По словам министра МИД, Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины.