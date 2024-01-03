У зв'язку з масштабними обстрілами Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання

Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання через російські обстріли. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter (X).

«НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії», — написав Кулеба.

Нагадаємо, Рада НАТО-Україна - це спільний орган, у якому союзники та Україна засідають як рівноправні учасники для розвитку політичного діалогу, взаємодії, співробітництва та реалізації устремлінь України щодо членства в НАТО. Він забезпечує проведення спільних консультацій, прийняття рішень та проведення заходів. Він також є механізмом консультацій між НАТО та Україною в умовах кризи.

За словами міністра МЗС, однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України.