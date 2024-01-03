«ДНР» задумалась, чем отапливать поселки после закрытия шахт

На оккупированых Россией территориях Донецкой области ищут альтернативные источники теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Государственного комитета по науке и технологиям», который подконтролен группировке «ДНР».



«Инженерами проектного института «Догипрошахт» разрабатывается проект об использовании альтернативных источников теплоснабжения жилых кварталов населенных пунктов населением до 20 000 человек взамен угольного топлива», — сказано в сообщении.



Отмечается, что при ликвидации близлежащих угледобывающих предприятий, они остаются без привычного источника топлива, а применение привозного угля сопряжено с высокими затратами. Исследователи проанализируют работу таких котельных, а также предложат альтернативу углю.



Напомним, на оккупированной РФ территории Донецкой области добывают уголь лишь около 10 шахт.