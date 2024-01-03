«ДНР» замислилася, чим опалювати селища після закриття шахт

На окупованих Росією територіях на Донеччині шукають альтернативні джерела теплопостачання. Про це повідомили у пресслужбі «Державного комітету з науки та технологій», який підконтрольний угрупованню «ДНР».



«Інженерами проектного інституту „Догіпрошахт“ розробляється проект використання альтернативних джерел теплопостачання житлових кварталів населених пунктів населенням до 20 000 осіб замість вугільного палива», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що при ліквідації прилеглих вугледобувних підприємств вони залишаються без звичного джерела палива, а застосування привезеного вугілля пов'язане з високими витратами. Дослідники проаналізують роботу таких котелень, а також запропонують альтернативу вугіллю.



Нагадаємо, на окупованій РФ території Донецької області видобувають вугілля лише близько 10 шахт.