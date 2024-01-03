В ближайшее время в Донецкой области начнет работу проект «Укрпочта-Лекарства». Об сообщил начальник Донецкой ГВА Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, это позволит жителям прифронтовых и деоккупированных громад покупать практически все лекарственные средства, как безрецептурные, так и рецептурные.

«В результате внедрения мобильных аптек АО «Укрпочта» удастся решить проблему доступности лекарства в прифронтовых общинах. Они смогут функционировать в сельской местности, где нет стационарных аптечных пунктов. Также такие аптеки будут работать, в частности, на прифронтовых территориях, где существенно разрушена медицинская и аптечная инфраструктура», — говорится в сообщении.

В мобильных и стационарных пунктах АО «Укрпочта» будут действовать аналогичные правила отпуска лекарственных средств, как и в обычных аптеках.