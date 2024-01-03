Найближчим часом у Донецькій області розпочне роботу проект «Укрпошта-Ліки». Про це повідомив начальник Донецької ГВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, це дозволить мешканцям прифронтових та деокупованих громад купувати практично всі лікарські засоби, як безрецептурні, так і рецептурні.

«В результаті впровадження мобільних аптек АТ «Укрпошта» вдасться вирішити проблему доступності ліків у прифронтових громадах. Вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де суттєво зруйновано медичну та аптечну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

У мобільних та стаціонарних пунктах АТ «Укрпошта» діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і у звичайних аптеках.