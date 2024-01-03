Франція назвала обстріл Бєлгорода правом України на самооборону

У Франції заявили, що Україна в порядку самооборони відповідно до Статуту ООН має право завдавати ударів у відповідь по території країни-агресора Росії, зокрема по Білгороду.

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

У МЗС Франції нагадали, що існує держава-агресор Росія, яка «здійснює стратегію терору шляхом умисних ударів по основним об'єктам громадянської інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право».

Водночас Україна «діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН».

«Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людським трагедіям, що його супроводжують, за що вона несе повну відповідальність», — підкреслили в міністерстві.

Для цього Росія має вивести всі війська із міжнародно визнаної території України, пояснює Париж.

"Ця необхідна умова для відновлення міцного миру та збереження міжнародного порядку, заснованого на праві", - констатували в МЗС Франції.