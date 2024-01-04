Силы ПВО сбили над Украиной два дрона — Воздушные силы

Российские оккупанты 4 января в очередной раз атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 4 января 2024 года враг атаковал двумя ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Оба – уничтожены в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.



Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковщине и Донецкой области.



Напомним, войска РФ в ночь на четверг, 4 января, нанесли ракетные удары по Кураховому в Донецкой области. В результате обстрела разрушены учебные заведения, повреждены многоэтажки.