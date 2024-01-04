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Сили ППО збили над Україною два дрони — Повітряні сили

04 січня 2024, 08:51

Сили ППО збили над Україною два дрони — Повітряні сили

Російські окупанти 4 січня вкотре атакували Україну ударними дронами та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили два БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч проти 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині», — йдеться у повідомленні.

Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.

Нагадаємо, війська РФ у ніч на четвер, 4 січня, завдали ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області. Внаслідок обстрілу зруйновано навчальні заклади, пошкоджено багатоповерхівки.

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