Сили ППО збили над Україною два дрони — Повітряні сили

Російські окупанти 4 січня вкотре атакували Україну ударними дронами та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили два БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч проти 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині», — йдеться у повідомленні.



Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.



Нагадаємо, війська РФ у ніч на четвер, 4 січня, завдали ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області. Внаслідок обстрілу зруйновано навчальні заклади, пошкоджено багатоповерхівки.