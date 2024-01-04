Центр Курахово ночью подвергся ракетному обстрелу

Ночью россияне удалили ракетами по центру Курахово на Донбассе. Фото: Донецкая ОВА

Войска РФ в ночь на четверг, 4 января, нанесли ракетные удары по Кураховому в Донецкой области. В результате обстрела разрушены учебные заведения, повреждены многоэтажки. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Центр Курахово — под ракетным ударом. Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки», — написал Филашкин.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, оккупационные войска РФ 30 декабря ударили ракетами и артиллерией по Селидово и Курахово Донецкой области. В результате этого погибли и пострадали люди.