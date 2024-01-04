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Из-за массового дезертирства раненых российских бойцов не пускают в отпуска — ГУР

04 января 2024, 12:45

Из-за массового дезертирства раненых российских бойцов не пускают в отпуска — ГУР

Россия пытается бороться с массовым дезертирством в своей армии. Поэтому раненым оккупантам прекратили предоставлять отпуска. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации разведки, захватчики не могут справиться с потоком раненых и больных бойцов. Гражданские больницы, которые на временно оккупированных территориях используют как военные госпитали, уже переполнены.

«Лишение базовых медицинских потребностей гражданского населения в порабощенных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии Москвы результата не дало», — подчеркнули в ГУР.

Поэтому командование решило оказывать медицинскую помощь выборочно. Оккупанты с легкими ранениями шансов на лечение уже не имеют, а бойцам с ранениями средней степени помощь оказывают «кое-как». Тяжелых раненых из-за нехватки оборудования и специалистов отправляют на родину. Однако доехать туда живыми удается не всем, отмечается в сообщении.

В разведке добавили, что также для ВС РФ стали «острой проблемой» отпуска. Предполагается, что после ранения бойца должны отправлять на реабилитацию. Однако оккупанты настолько часто не возвращались с такого отдыха, что эти отпуска отменили.

«Еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается прекратить массовое дезертирство», — отметили в украинском ведомстве.

Ранее сообщалось, что мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украину. Его жена часто говорила о суициде и боялась, что муж погибнет, как и их сын.

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