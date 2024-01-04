Через масове дезертирство поранених російських бійців не пускають у відпустки — ГУР

Росія намагається боротися з масовим дезертирством у своїй армії. Тож пораненим окупантам припинили надавати відпустки. Про це 4 січня повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, загарбники не можуть впоратися з потоком поранених та хворих бійців. Цивільні лікарні, які на тимчасово окупованих територіях використовують як військові шпиталі, вже переповнені.

«Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних установ під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало», — наголосили в ГУР.

Тому командування вирішило надавати медичну допомогу вибірково. Окупанти з легкими пораненнями шансів на лікування вже не мають, а бійцям із пораненнями середнього ступеня допомогу надають «якось». Важких поранених через брак обладнання та фахівців відправляють на батьківщину. Однак доїхати туди живими вдається не всім, зазначається у повідомленні.

У розвідці додали, що також для ЗС РФ стали «гострою проблемою» відпустки. Передбачається, що після поранення бійця мають відправляти на реабілітацію. Однак окупанти настільки часто не поверталися з такого відпочинку, що ці відпустки скасували.

«Ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство», — зазначили в українському відомстві.

Раніше повідомлялося, що мобілізований із Бурятії інсценував свою смерть, щоби не повертатися на війну в Україну. Його дружина часто говорила про суїцид та боялася, що чоловік загине, як і їхній син.