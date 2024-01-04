Около 2600 уголовных производств по уклонистам передано в суд — Игорь Клименко

Всего начато около 9 тысяч производств в отношении людей, которые избегают ТЦК. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



При этом он подчеркнул, что инициатива здесь не у полицейских, а у уполномоченных работников ТЦК.



«Изначально протокол о нарушении уклонистом учета должен составлять представитель ТЦК, а уже потом, когда этот он пытается менять место жительства, уклоняется от мобилизации в ВСУ, тогда ТЦК сообщает об этом органы Национальной полиции и полиция в рамках уголовного производства расследует такие факты», — отметил руководитель МВД.



Производство открывают по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок от трех до пяти лет.



Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Генеральный штаб и Минобороны согласились на демобилизацию военных через 36 месяцев, надеясь, что не будет обострения на фронте и будет, кем заменить.