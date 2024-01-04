Близько 2600 кримінальних проваджень по ухилянтах передано до суду — Ігор Клименко

Загалом розпочато близько 9 тисяч проваджень щодо людей, які уникають ТЦК. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



При цьому він наголосив, що ініціатива тут не в поліцейських, а в уповноважених працівників ТЦК.



«Початково протокол про порушення ухилянтом обліку має складати представник ТЦК, а вже потім коли цей ухилянт намагається змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації в ЗСУ, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції й поліція в рамках кримінального провадження розслідує такі факти», — зауважив керівник МВС.



Провадження відкривають за статтею 336 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею може бути позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.



Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Генеральний штаб і Міноборони погодилися на демобілізацію військових через 36 місяців, сподіваючись, що не буде загострення на фронті та ким замінити.