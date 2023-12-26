Демобилизация через 36 месяцев: Залужный рассказал на сколько это возможно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Генеральный штаб и Минобороны согласились на демобилизацию военных через 36 месяцев, надеясь, что не будет обострения на фронте и будет, кем заменить.

Об этом заявил Валерий Залужный на пресс-конференции 26 декабря.

«Вместе с Минобороны мы согласились на цифру 36 месяцев, надеясь на два момента: первое, что не будет обострения на фронте. И второе, самое главное, что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить. И вот уже правительство, которое взялось реализовывать закон, я думаю, оно четко понимает, какие у нашего государства возможности», — сказал он.

Также Залужный выразил надежду, что через 36 месяцев «мы справимся с заданием» для того, чтобы заменить людей, которые в сверхсложных условиях выполняют свою работу по защите страны.

«Моя позиция очень-очень проста. Я не устану напоминать о том, что идет война. Война, которая развивается по своим законам. И все, что происходит на войне зависит, самое главное, от действий нашего противника. Поэтому я четко понимаю и знаю, и вам хочу сказать что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных, очень сложных условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем здесь спокойно с вами общаться. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, которые идут в войска и которые уже служат в войне, четко понимали, сколько они будут воевать», — добавил Залужный.