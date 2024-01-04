В оккупированном Крыму раздаются взрывы: сообщают о «прилете» в воинскую часть

Столб дыма после ракетного удара. Кадр видео

Во временно оккупированном Севастополе и Евпатории гремели взрывы. Местные жители сообщают о «прилетах». Об этом передает Telegram-канал «Крымский ветер», так называемый губернатор Михаил Розвожаев и Министерство обороны РФ.



По информации Telegram-канала, одну украинскую ракету якобы сбили, а вторая попала в воинскую часть в Юхариной балке в Севастополе. Со слов местных, сейчас туда поехали скорые и пожарные.



Отмечается, что после «прилета» в Евпатории произошел пожар.



Местные «власти» прокомментировали инцидент. В частности, назначенный Россией глава Севастополя Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях.



«Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — написал он.



Также Розвожаев отметил, что якобы, в результате падения обломков пострадал дом на улице Глухова. Пострадал человек. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место.



В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. Больше никаких деталей не указали.



Напомним, на побережье Крыма обнаружен морской беспилотник. Сейчас спецслужбы проверяют информацию, что на его борту может находиться около 500 кг взрывчатки.