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В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину

04 січня 2024, 17:45

В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину

Стовп диму після ракетного удару. Кадр із відео Стовп диму після ракетного удару. Кадр із відео

У тимчасово окупованому Севастополі та Євпаторії лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про «прильоти». Про це передає Telegram-канал «Кримський вітер», так званий губернатор Михайло Розвожаєв та Міністерство оборони РФ.

За інформацією Telegram-каналу, одну українську ракету нібито збили, а друга потрапила до військової частини у Юхариній балці у Севастополі. За словами місцевих, зараз туди поїхали швидкі та пожежні.

Зазначається, що після «прильоту» до Євпаторії сталася пожежа.

Місцева «влада» прокоментувала інцидент. Зокрема, призначений Росією глава Севастополя Розвозжаєв закликав городян зберігати спокій та залишатися у тимчасових укриттях.

«Головне – не перебувати на відкритому просторі. У разі роботи ППО основну небезпеку становлять уламки. Військові проводять роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей», — написав він.

Також Розвожаєв зазначив, що нібито внаслідок падіння уламків постраждав будинок на вулиці Глухова. Постраждала людина. Частина уламків від повітряних цілей впала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхиних висот. Рятувальні служби виїхали на місце.

У свою чергу, в Міноборони РФ повідомили, що черговими засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом. Більше жодних деталей не вказали.

Нагадаємо, на узбережжі Криму виявлено морського безпілотника. Наразі спецслужби перевіряють інформацію, що на його борту може перебувати близько 500 кг вибухівки.

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