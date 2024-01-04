Обстрел Донецкой области: более двухсот домов остались без газоснабжения

В среду 3 января армия РФ попала в газопровод на территории села Заря поблизости Константиновки Донецкой области. Без газоснабжения остались более двухсот домов.

Об этом рассказал Суспільне Донбасс председатель правления "Донецкоблгаз" Вадим Батий.

В результате обстрела без газоснабжения остались 124 дома и 93 квартиры

«Квартиры уже запустили, а 60 домов сможем подключить только завтра. Очевидно, россияне стреляли кассетными и осколочными снарядами, поскольку очень много мелких повреждений — трубы как решето иссечены», — говорит Батий.

По его словам, ремонтным работам бригады смогли стать только через сутки после локализации спасателями возгорания, которое произошло в результате обстрела.

"Подземный газопровод был поврежден и загорелся, наделало там нам беды. Вчера только перекрыли, потому что работала ГСЧС, сейчас восстановительные работы продолжаются", — уточнил председатель правления.